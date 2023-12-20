Специализированный немецкий портал, занимающийся оценкой трансферной стоимости футболистов провел обновления по итогам первой части сезона. Новую оценку получил и российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.
Согласно обновлению, стоимость Миранчука снизилась с 9-ти до 7.5 миллионов евро. В последних матчах россиянин получает все больше игровых минут, оставаясь при этом игроком ротации. Миранчук отметился голом и голевой передачей в последних матчах своей команды в Серии А (против "Салернитаны" и "Милана" соответственно). Однако, ценообразующими факторами также является возраст (28 лет) и истекающий через полтора года контракт.
Источник: "Transfermarkt"
Transfermarkt: Миранчук подешевел на 1.5 миллиона евро
Новую трансферную стоимость получил российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.
Фото: Getty Images