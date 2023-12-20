Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
21:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
23:30
СельтаНе начат
Атлетик
23:30
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
20:30
КёльнНе начат
Байер
22:30
БохумНе начат
Вольфсбург
22:30
БаварияНе начат
Хайденхайм
22:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
22:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
МарсельНе начат
Тулуза
23:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:00
МетцНе начат
Ницца
23:00
ЛансНе начат
Брест
23:00
ЛорьянНе начат
Лион
23:00
НантНе начат
Реймс
23:00
ГаврНе начат
Клермон
23:00
РеннНе начат
Страсбург
23:00
ЛилльНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
БолоньяНе начат

Transfermarkt: Миранчук подешевел на 1.5 миллиона евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новую трансферную стоимость получил российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.
Фото: Getty Images
Специализированный немецкий портал, занимающийся оценкой трансферной стоимости футболистов провел обновления по итогам первой части сезона. Новую оценку получил и российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

Согласно обновлению, стоимость Миранчука снизилась с 9-ти до 7.5 миллионов евро. В последних матчах россиянин получает все больше игровых минут, оставаясь при этом игроком ротации. Миранчук отметился голом и голевой передачей в последних матчах своей команды в Серии А (против "Салернитаны" и "Милана" соответственно). Однако, ценообразующими факторами также является возраст (28 лет) и истекающий через полтора года контракт.

Источник: "Transfermarkt"

Миранчук Ал Серия А Аталанта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится