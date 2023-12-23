- Хвича уже сейчас на таком уровне, что за ним следить не надо. Вопрос в том, захочет он уходить из "Наполи" или нет. Он хорошо играет и комфортно себя чувствует. Он знает, какое решение нужно принять, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.
22-летний грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия выступал за московский "Локомотив" с февраля по июнь 2019 года. Главным тренером "железнодорожников" в это период времени был Юрий Сёмин. Сыграв за красно-зелёных 10 матчей с одним забитым мячом, Кварацхелия перешёл в "Рубин". После его ухода Сёмин неоднократно заявлял, что сожалеет об уходе из "Локомотива" Хвичи, с которым не нашло варианта продления контакта руководство клуба.
В текущем сезоне на счету Кварацхелии 22 матча за "Наполи" во всех турнирах, 5 забитых мячей и 5 ассистентских действий.
Сёмин: Хвича уже на таком уровне, что за ним следить не надо. Захочет он уходить из "Наполи" или нет - вопрос
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о своём бывшем игроке - вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелии.
Фото: AFP