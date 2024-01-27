Полузащитник сборной России Алексей Миранчук попал в основной состав "Аталанты" на матч 22-го тура против "Удинезе". Игра стартовала в 17:00 по московскому времени. Вместе с Миранчуком в группе атаки на поле вышли Джанлука Скамакка и Шарль де Кетеларе.
"Аталанта" занимает 5-е место в Серии А с 33-мя очками в активе. "Удинезе" ведет борьбу за выживание и с 18-ю очками занимает 16-ю строчку.
Миранчук попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Удинезе"
В матче 22-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимает "Удинезе". Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе.
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