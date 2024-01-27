Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Барселона
3 - 5 3 5
ВильярреалЗавершен
Мальорка
0 - 1 0 1
Бетис2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Милан
0 - 1 0 1
Болонья2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Вердер
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен
Штутгарт
5 - 2 5 2
РБ ЛейпцигЗавершен
Аугсбург
2 - 3 2 3
БаварияЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
1 - 0 1 0
МетцЗавершен
Марсель
1 - 2 1 2
Монако2 тайм

Кубок Англии

Новости
Эвертон
1 - 2 1 2
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
2 - 5 2 5
БрайтонЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
НьюкаслЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
УралЗавершен

Миранчук попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Удинезе"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В матче 22-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимает "Удинезе". Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе.
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук попал в основной состав "Аталанты" на матч 22-го тура против "Удинезе". Игра стартовала в 17:00 по московскому времени. Вместе с Миранчуком в группе атаки на поле вышли Джанлука Скамакка и Шарль де Кетеларе.

"Аталанта" занимает 5-е место в Серии А с 33-мя очками в активе. "Удинезе" ведет борьбу за выживание и с 18-ю очками занимает 16-ю строчку.

Серия А Миранчук Ал Аталанта Удинезе
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится