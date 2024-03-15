"Мы знаем, что Миранчук великолепен, он хорошо адаптировался к тренировкам, играм и требованиям в Италии. Я уверен, что летом Миранчуком будут интересоваться крупные европейские клубы, но в настоящий момент самое важное — показать отличные результаты в завершении текущего сезона, так как на него будут обращать особое внимание", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Вчера, 14-го марта "Аталанта" одержала победу над португальским "Спортингом" в 1/8 финала Лиги Европы (2:1), а Алексей Миранчук отметился голевой передачей на победный мяч. В четвертьфинале турнира "Аталанта" сыграет с английским "Ливерпуля". В текущем сезоне российский полузащитник провел за итальянский клуб 27 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в девять миллионов евро. "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А после 28-ми сыгранных туров.
Булыкин: уверен, что летом Алексеем Миранчуком будут интересоваться крупные европейские клубы
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о потенциале полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
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