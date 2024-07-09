Клуб американской МЛС "Атланта Юнайтед" предложила 10 миллионов евро итальянской "Аталанте" за трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Как сообщает "Чемпионат", "Атланта" планирует заключить с 28-летним россиянином контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.
Самому Миранчуку, как сообщается, был предложен оклад в размере 3-х миллионов евро в год. Ранее об интересе к Миранчуку со стороны клуба МЛС сообщали итальянские СМИ. В минувшем сезоне на счету Алексея Миранчука 42 матча, в которых он оформил 4+12 по системе гол+пас. Кроме того, в составе "Аталанты" Миранчук стал победителем Лиги Европы.
"Чемпионат": "Атланта Юнайтед" предлагает Миранчуку контракт на 4+1 года с зарплатой 3 млн за сезон
Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в случае отъезда в США.
Фото: "Матч ТВ"