"Насколько я знаю, переход Миранчука еще не до конца согласован, "Аталанта" хочет 13-15 миллионов, а сам Алексей все еще сомневается. Спортивный директор "Атланты" сейчас в Бергамо и старается убедить футболиста перебраться в США. Клубы из Италии же не готовы платить за него требуемую сумму", — цитирует Бендони "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что российский футболист дал согласие на переход в американский клуб, сумма компенсации составит 11 млн евро и вскоре будет официально объявлено о трансфере.
В минувшем сезоне Миранчук сыграл в 42 матчах (в среднем, 44 мин. за игру), забил 4 гола и отдал 12 голевых передач.
Контракт между 28-летним игроком и итальянским клубом истекает 30 июня 2026 г. Согласно данным, размещённым на интернет-портале Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.
Журналист Лука Бендони - о переходе Миранчука в MLS: Алексей все еще сомневается
Итальянский журналист Лука Бендони прокомментировал новости о переходе Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Атланту Юнайтед".
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