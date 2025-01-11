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Семин: Хвича может играть в любой команде мира

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из "Наполи" в другой клуб.
Фото: ФК "Наполи"
Ранее в СМИ сообщалось, что грузинский футболист близок к переходу в "ПСЖ". Отмечалось, что с ним будет заключен долгосрочный контракт, а сумма сделки составит более 80 млн евро.

- Хвича уже достиг такого высокого уровня, что может играть в любой команде мира. Но хотелось бы, чтобы он попал к тренеру как Спаллетти. Он ему доверился и сделал большой вклад в его скачок. Взял на место Инсинье и доверял. Важно попасть к тренеру, который будет хотеть видеть в команде именно Хвичу, - передает слова Семина "Чемпионат".

23-летний Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года, перейдя из "Динамо" (Батуми). До этого футболист выступал за "Рубин" и московский "Локомотив".

В общей сложности вингер провел за неаполитанский клуб 107 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 29 результативных передач. Его контракт с "Наполи" рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А Хвича принял участие в 17 матчах и забил пять голов.

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