Мхитарян — о будущем в "Интере": продление контракта? Почему бы и нет

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал своё будущее на фоне слухов о возможном продлении контракта с клубом.

Фото: IMAGO

«Моя идея заключается в том, чтобы завершить карьеру на высоком уровне. Играть соответствуя «Интеру» и его целям. Давайте дождёмся окончания сезона. Продление контракта до 2027 года? Почему бы и нет, но всё зависит от моего здоровья и того, что я смогу дать команде», — цитирует Мхитаряна Джанлука Ди Марцио.



Генрих Мхитарян выступает за миланский «Интер» с июля 2022 года. Он перешёл в этот клуб на правах свободного агента из «Ромы». За это время он провёл 132 матча, забил 8 голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с «Интером» он выигрывал чемпионат и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке Италии.



Контракт 36-летнего полузащитника с клубом действует до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Генриха Мхитаряна составляет 4 миллиона евро.