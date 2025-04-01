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"Ювентус" хочет заполучить нового Кварацхелию – 16-летнего Бартишвили

Полузащитник «Колхети» Андрия Бартишвили может перебраться в Италию.
Georgian Footy
По информации журналиста Николо Скира полузащитником из Грузии заинтересовался «Ювентус». Туринцы рассматривают 16-летнего игрока как потенциального нового Хвичу Кварацхелию.

Бартишвили в январе 2025 года перешел из академии «Динамо Тбилиси» во вторую команду «Колхети». Также он регулярно выступает за молодежные сборные своей страны.

В октябре 2024 года Бартишвили дебютировал в составе сборной Грузии U17. С тех пор он успел провести 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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