"Комо" обыграл "Фиорентину" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

"Комо" взял верх в поединке с "Фиорентиной" в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Фото: Football Italia
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте - нападающий "Фиорентины" Роберто Пикколи вывел хозяев вперёд. Однако ещё до перерыва "Комо" сумел восстановить равновесие: в середине первого тайма отличился Сержи Роберто.

После перерыва инициативой завладели гости. В начале второго тайма Нико Пас забил второй мяч "Комо", а в концовке встречи Альваро Мората поставил точку, отправив третий гол в ворота флорентийского клуба.

Таким образом, "Комо" вышел в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с "Наполи".

