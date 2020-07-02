Вратарь "Наполи" Оспина получил травму головы, его унесли на носилках (фото)

Голкипер "Наполи" Давид Оспина травмировал голову по ходу первого тайма матча против "Аталанты". Он не смог самостоятельно покинуть поле.
Скриншот: twitter.com/Foet247Europe
До этого врачам пришлось около пяти минут оказывать Оспине помощь после столкновения с партнером Мариу Руем и защитником "Аталанты" Маттией Кальдарой. У колумбийского вратаря открылось кровотечение.

Травмированный Оспина был заменен на 30-й минуте встречи при счете 0:0. Во втором тайме его сменщик Алекс Мерет пропустил два гола, "Наполи" в итоге проиграл встречу - 0:2.


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Теги: Серия А Наполи
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