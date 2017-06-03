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Сергей Юран: "Реал" и "Ювентус" - две суперкоманды мирового уровня
Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Сергей Юран считает, что "Ювентус" за счет четкой организации игры может добиться победы над "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов.
"Реал" и "Ювентус" - две суперкоманды мирового уровня. Поэтому шансы на победу - пятьдесят на пятьдесят, но я больше склоняюсь все-таки к "Ювентусу". Потому что команда хорошо организована, и в ней, на мой взгляд, играют лучшие защитники мира. И "Ювентус" прагматично подойдет к матчу - футболисты не будут играть на встречных атаках, а постараются в первую очередь обезопасить свои ворота, что они хорошо умеют, и воспользоваться своими шансами и полушансами, которые в любом случае будут у ворот "Реала". Персонально ни за кого из игроков я болеть не буду. Но, конечно, хочется увидеть такой футбол, какой был недавно в финале Кубка Англии между "Челси" и "Арсеналом". Увидеть во всей своей красе атаку "Реала" и яркую игру "Ювентуса" - нельзя сказать, что команда действует чисто от обороны и не играет в атаку. У них есть нападающие хорошего уровня, может быть, уступающие форвардам "Реала", но не могу сказать, что намного", - цитирует Юрана "Р-Спорт".
"Реал" и "Ювентус" - две суперкоманды мирового уровня. Поэтому шансы на победу - пятьдесят на пятьдесят, но я больше склоняюсь все-таки к "Ювентусу". Потому что команда хорошо организована, и в ней, на мой взгляд, играют лучшие защитники мира. И "Ювентус" прагматично подойдет к матчу - футболисты не будут играть на встречных атаках, а постараются в первую очередь обезопасить свои ворота, что они хорошо умеют, и воспользоваться своими шансами и полушансами, которые в любом случае будут у ворот "Реала". Персонально ни за кого из игроков я болеть не буду. Но, конечно, хочется увидеть такой футбол, какой был недавно в финале Кубка Англии между "Челси" и "Арсеналом". Увидеть во всей своей красе атаку "Реала" и яркую игру "Ювентуса" - нельзя сказать, что команда действует чисто от обороны и не играет в атаку. У них есть нападающие хорошего уровня, может быть, уступающие форвардам "Реала", но не могу сказать, что намного", - цитирует Юрана "Р-Спорт".
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