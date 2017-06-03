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Дмитрий Попов: "Ювентус" заслужил победу в Лиге чемпионов
Бывший игрок "Расинга" Дмитрий Попов в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" выразил уверенность в том, что ни одна из команд не откажется от своего стиля игры.
"Я думаю, что никто не будет отступать от своей игры и своего стиля. Если "Реал" - это, прежде всего, атакующая игра, команда сформирована из звезд, которые играют в атаку, то "Ювентус" наверняка будет делать то, что приносит ему успех в последнее время. Это отлаженная оборона и контратаки. Очень опасны Игуаин и Дибала, поэтому матч будет интересным. Особенно, если быстро забьется мяч. Тогда игра будет еще и зрелищной. "Ювентус", по-моему, уже второй раз за последние три года доходит до финала Лиги чемпионов. Он уже проиграл "Барселоне". Мне интересно, какой урок команда извлекла из всего этого, и хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов. У него еще нет этого титула. "Ювентус" делал все, чтобы вновь дойти до финала и заслужил титул, на мой взгляд, а "Реал" обладает богатейшим опытом и традициями. Любопытно, кто все-таки победит: опыт и звездность или желание и командная игра", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
"Я думаю, что никто не будет отступать от своей игры и своего стиля. Если "Реал" - это, прежде всего, атакующая игра, команда сформирована из звезд, которые играют в атаку, то "Ювентус" наверняка будет делать то, что приносит ему успех в последнее время. Это отлаженная оборона и контратаки. Очень опасны Игуаин и Дибала, поэтому матч будет интересным. Особенно, если быстро забьется мяч. Тогда игра будет еще и зрелищной. "Ювентус", по-моему, уже второй раз за последние три года доходит до финала Лиги чемпионов. Он уже проиграл "Барселоне". Мне интересно, какой урок команда извлекла из всего этого, и хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов. У него еще нет этого титула. "Ювентус" делал все, чтобы вновь дойти до финала и заслужил титул, на мой взгляд, а "Реал" обладает богатейшим опытом и традициями. Любопытно, кто все-таки победит: опыт и звездность или желание и командная игра", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
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