Основа "Ювентуса" стала второй в списке самых возрастных за всю историю финалов ЛЧ

Стартовый состав "Ювентуса" на финал Лиги чемпионов с "Реалом" стал одним из самых возрастных в истории решающих матчей турнира.Средний возраст основы черно-белых — 30 лет и 336 дней. Более возрастным был "Милан" в сезоне-2006/07 (31 год и 35 дней) в матче против "Ливерпуля" (2:1).