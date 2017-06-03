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Основа "Ювентуса" стала второй в списке самых возрастных за всю историю финалов ЛЧ

Стартовый состав "Ювентуса" на финал Лиги чемпионов с "Реалом" стал одним из самых возрастных в истории решающих матчей турнира.

Средний возраст основы черно-белых — 30 лет и 336 дней. Более возрастным был "Милан" в сезоне-2006/07 (31 год и 35 дней) в матче против "Ливерпуля" (2:1).

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Вчера, 22:50
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№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это за счет возраста Буффона...)
Регистрация: 24.10.2007
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