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Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что полузащитник команды Квинси Промес был заменён во втором тайме гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) по ошибке.

"Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Промес Спартак Марибор
Сегодня, 00:10
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№10 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 00:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
Я хотел пошутить над этим, но тут и так поржать можно знатно] laughing
Регистрация: 31.03.2015
№9 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что это с ним? Кто накурил тренера?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№8 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
извините,ни в какие ворота... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
уе...... в свою италию. надоел уже.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ПИ3ДЕЦ ТОВАРИЩИ!!! приплыли!!!
вы за что меня минусовали, когда я начиная с игры с Динамо, почти после каждого матча говорил, что Каррера - мyдак! ???
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Клоун Макорроник - видимо пора на выход.... видимо и Чемпионство "Мясных" была ошибкой
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Didi Питер (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (0)

Тоже нервишки? Как у Реброва с игрой ногами?
Регистрация: 6.12.2008
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (3)
online

"Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".

Каррера оказывается тот ещё клоун.
Отмазки какие-то гнилые выдаёт на публику.
Поплыл итальяшка.
Жаль.
По прошлому сезону думал, что он - МУЖЧИНА.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 00:14) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
обычно когда просят замену - пальцами или кистями крутят, а не тыкают куда-то
мужик, у тебя есть опыт игры на поле, ну что за ёлки


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 00:14) #
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  •  (7)
online

цирк приехал с клоунами
Регистрация: 13.03.2017
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