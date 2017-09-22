Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков

"Спартак" получил минимально возможное наказание за поведение болельщиков команды в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором", заявил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.

"Спартак" сделал все от него зависящее, чтобы наказание было минимальным. Мы добились своей цели - клуб получил минимально возможное наказание. "Спартаку" грозило наказание вплоть до домашнего матча без зрителей.

Появление файера в следующей нашей игре может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями.

Будем надеяться, что на матче с "Ливерпулем" наши верные и преданные болельщики будут на уровне, как и сама игра, и не дадут повода для того, чтобы работникам клуба пришлось заниматься сверхурочной работой", - цитирует Трахтенберга ТАСС.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:10
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
А минимальное это - какое? Штраф? Неужели трудно сказать?


Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор для болельщиков "Спартака" на выездной матч Лиги чемпионов с "Севильей", сообщает пресс-служба организации. Также москвичи получили штраф в размере € 60 тыс.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А минимальное это - какое? Штраф? Неужели трудно сказать?
Регистрация: 22.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.