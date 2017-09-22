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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков
"Спартак" получил минимально возможное наказание за поведение болельщиков команды в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором", заявил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг.
"Спартак" сделал все от него зависящее, чтобы наказание было минимальным. Мы добились своей цели - клуб получил минимально возможное наказание. "Спартаку" грозило наказание вплоть до домашнего матча без зрителей.
Появление файера в следующей нашей игре может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями.
Будем надеяться, что на матче с "Ливерпулем" наши верные и преданные болельщики будут на уровне, как и сама игра, и не дадут повода для того, чтобы работникам клуба пришлось заниматься сверхурочной работой", - цитирует Трахтенберга ТАСС.
"Спартак" сделал все от него зависящее, чтобы наказание было минимальным. Мы добились своей цели - клуб получил минимально возможное наказание. "Спартаку" грозило наказание вплоть до домашнего матча без зрителей.
Появление файера в следующей нашей игре может обернуться для нас гораздо более серьезными санкциями.
Будем надеяться, что на матче с "Ливерпулем" наши верные и преданные болельщики будут на уровне, как и сама игра, и не дадут повода для того, чтобы работникам клуба пришлось заниматься сверхурочной работой", - цитирует Трахтенберга ТАСС.
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