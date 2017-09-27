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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Виктория Лопырева подарила болельщикам "Манчестер Юнайтед" дождевики перед матчем с ЦСКА
Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева вместе с болельщиками ЦСКА и воспитанниками клубной академии подарили болельщикам английского "Манчестер Юнайтед" дождевики перед очным матчем команд в Лиге чемпионов, который пройдет в среду в Москве, сообщает ТАСС.
Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 21:45 мск. В рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome", одним из организаторов которой является Российский футбольный союз, каждый желающий английский болельщик получил оригинальный дождевик.
Во вторник акция была проведена перед матчем Лиги чемпионов между "Спартаком" и английским "Ливерпулем". Воспитанники академии красно-белых подарили гостям оригинальные майки с хронологией встреч команд.
Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".
Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д`Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.
Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 21:45 мск. В рамках акции гостеприимства "Gentlefan. Russian warm welcome", одним из организаторов которой является Российский футбольный союз, каждый желающий английский болельщик получил оригинальный дождевик.
Во вторник акция была проведена перед матчем Лиги чемпионов между "Спартаком" и английским "Ливерпулем". Воспитанники академии красно-белых подарили гостям оригинальные майки с хронологией встреч команд.
Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".
Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д`Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.
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