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Рубенс оценил старт "Динамо" в новом сезоне

Рубенс Антонио Диас оценил первые результаты московского "Динамо" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
По словам футболиста, бело-голубые рассчитывали набрать больше очков, однако сейчас команда постепенно набирает ход.

- Мы ждали чуть большего. Например, ожидали победить в игре с "Крыльями". Мы понимаем, насколько очки, набранные в начале чемпионата, могут оказаться важны в конце. Но, что было, то было. У нас две победы подряд, и для нас важно продолжать в том же духе, - цитирует игрока "Советский спорт".

В РПЛ москвичи за три тура набрали четыре очка: после ничьей с "Крыльями Советов" (0:0) последовали поражение от "Балтики" (1:2) и победа над махачкалинским "Динамо" (3:1). Ещё одну победу бело-голубые одержали над "Факелом" (1:0) в Кубке России.

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