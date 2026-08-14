Рубенс оценил старт "Динамо" в новом сезоне

- Мы ждали чуть большего. Например, ожидали победить в игре с "Крыльями". Мы понимаем, насколько очки, набранные в начале чемпионата, могут оказаться важны в конце. Но, что было, то было. У нас две победы подряд, и для нас важно продолжать в том же духе, - цитирует игрока "Советский спорт".
В РПЛ москвичи за три тура набрали четыре очка: после ничьей с "Крыльями Советов" (0:0) последовали поражение от "Балтики" (1:2) и победа над махачкалинским "Динамо" (3:1). Ещё одну победу бело-голубые одержали над "Факелом" (1:0) в Кубке России.