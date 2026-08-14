Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. При этом петербургский клуб не собирается расставаться с 28-летним вингером на любых условиях. По информации источника, "Зенит" требует за футболиста как минимум 7 млн евро и не намерен снижать эту сумму.
В трёх турах РПЛ Мостовой лишь однажды появился на поле, выйдя на замену в концовке встречи с "Оренбургом". Его команда с шестью очками занимает второе место в чемпионате.
Следующий матч "Зенит" проведёт 16 августа против московского "Динамо".
Мостовой хочет сменить клуб, "Зенит" назвал цену за игрока - источник
Андрей Мостовой намерен покинуть "Зенит" до закрытия летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Зенит"