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Мостовой хочет сменить клуб, "Зенит" назвал цену за игрока - источник

Андрей Мостовой намерен покинуть "Зенит" до закрытия летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. При этом петербургский клуб не собирается расставаться с 28-летним вингером на любых условиях. По информации источника, "Зенит" требует за футболиста как минимум 7 млн евро и не намерен снижать эту сумму.

В трёх турах РПЛ Мостовой лишь однажды появился на поле, выйдя на замену в концовке встречи с "Оренбургом". Его команда с шестью очками занимает второе место в чемпионате.

Следующий матч "Зенит" проведёт 16 августа против московского "Динамо".

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