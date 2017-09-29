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ЦСКА - болельщикам: приятно, что вы не предоставили УЕФА поводов для замечаний

ЦСКА поблагодарил болельщиков команды после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

"Уважаемые болельщики! ЦСКА в лице президента клуба, а также игроков и тренеров команды выражает вам огромную благодарность за красочную и активную поддержку во время матча с "Манчестер Юнайтед"!

Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний. Вы вновь доказали, что являетесь достойными членами красно-синей семьи. И пусть вчера был не самый удачный матч в исполнении команды, мы уверены, что с такой поддержкой победы обязательно придут", – говорится на официальном сайте клуба.
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:24
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