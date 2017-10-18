Луис Адриано – 6-й в списке бразильских бомбардиров Лиги чемпионов

Гол в ворота "Севильи" стал для ЛуиСа АдрианО 21-м в матчах Лиги чемпионов. Форвард "Спартака", выступавший ранее за "Шахтер", занимает шестое место в списке бразильских бомбардиров в истории главного еврокубка.От лидера – Кака – 30-летний нападающий отстает на девять голов. На пятом месте форвард "ПСЖ" Неймар, который забил 23 гола.