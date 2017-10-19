Сергей Горлукович: Селихов – это где-то пять процентов от Дасаева

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился впечатлениями от игры вратаря Александра Селихова в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).– Рината? А не рановато проводить такие параллели? Сейчас Селихов – это где-то пять процентов от Дасаева. Конечно, он провел очень классный матч, совершил несколько сэйвов, но давайте воздержимся от таких эпитетов. Знаете, сколько было "наследников" Дасаева в "Спартаке"? И где они? А в клубе сейчас, на секундочку, работают не они, а как раз Ринат. Вот и делайте выводы.– Он может попасть в список кандидатов, если продолжит в том же духе. Но Черчесов уже определился с номером один, о чем не раз говорил.