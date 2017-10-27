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Дмитрий Хомуха: у ЦСКА небольшие шансы увезти очки из Швейцарии

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха не уверен, что армейский клуб сможет добиться положительного результата в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Базеля".

- Не удивило, что армейцы с победы начала групповой турнир Лиги чемпионов, а в последнем туре уступили "Базелю"?

- Безусловно, этот матч был важен для армейцев. Отдавать три очка прямому конкуренту - отрицательный результат. Игроки ЦСКА провели большое количество матчей в чемпионате, вызывались в национальные команды, поэтому на них легла очень большая физическая нагрузка. Вследствие чего наступил определенный спад. В состоянии ли ЦСКА выиграть в Швейцарии? Если только обстоятельства сложатся такими образом, что за счет стандартного положения или еще каких-то вещей первыми удастся добиться успеха. Тогда всё возможно. Однако, судя по тому как команда выступает в атаке, шансы невелики. Стоит ли ЦСКА тогда вести борьбу за Лигу Европы? Наверное, стоит. Это - еврокубковая весна, пополнение бюджета клуба. На сегодняшний день - очень важный фактор.

"Спорт уик-энд"
Теги: Хомуха ЦСКА Базель
Сегодня, 01:42
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