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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эдуардо Бериццо: надо выиграть у "Спартака" крупно
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком".
"Для нас был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у "Спартака" крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, "Спартак" хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет "Спартак". Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", — цитирует Бериццо "Чемпионат.сом".
"Для нас был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у "Спартака" крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, "Спартак" хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет "Спартак". Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", — цитирует Бериццо "Чемпионат.сом".
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