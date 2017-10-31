Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдуардо Бериццо: надо выиграть у "Спартака" крупно

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Для нас был очень сложный день, большой удар. Надо выиграть у "Спартака" крупно. Мы не можем жить в прошлом, но реванш важен. Мы будем атаковать, использовать контроль мяча, брать ответственность на себя. Да, "Спартак" хорошо действует на контратаках, но нам важно играть в свой футбол и забить как можно больше мячей. Мы играем в свою игру, нам нет разницы, с какой тактикой сыграет "Спартак". Для нас это будет решающий матч, после которого мы будем смотреть в будущее", — цитирует Бериццо "Чемпионат.сом".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 18:16
Напечатать
26
(5)
№26 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
midlton

Попробуй не смотреть на других, особенно, если с ними не согласен.
Решай сам.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№25 Написал: midlton Eire (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vvSpartak
итата: ural
Только конченные могут желать поражения российского клуба в еврокубках.
Это как раз все отписавшиеся здесь так называемые болельщики Зенита

Зайди на ветку Базель-ЦСКА и увидишь, что пишут так называемые болелы свиных.
По молодости в 90-х болел за спам в международных играх, но после того как стали остервенело болеть против других команд из России свиные болелы, категорически нет желания желать победы свиным


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№24 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ural
Сегодня болеем за ЦСКА ,завтра за Спартак.Только конченные могут желать поражения российского клуба в еврокубках.

я так понял, Ты не всем адресовал это сообщение?
я и за Анжи болел


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№23 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Ваша ничья будет позором для испанского и мирового футбола

как там ваша домашняя игра против сыновей Йегуды?
Регистрация: 22.09.2007
№22 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень тяжело будет. Но если бояться соперника, то и некуй выходить на поле.
Верю в Спартак!


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№21 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Один раз уже недооценили и вот опять. Спартак любит когда с ним играют без ворот
Регистрация: 19.03.2010
№20 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Бавария»
Давай! По бразильской системе! smile


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№19 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ural
Только конченные могут желать поражения российского клуба в еврокубках.

Это как раз все отписавшиеся здесь так называемые болельщики Зенита


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№18 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:01) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо сыграть как паровоз против бомжей. И тогда всё получится...
Регистрация: 13.03.2012
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
ух они злые будут!!!
порвут свиней, ой порвут

нюх-нюх,ты наверн часто жалеешь что тебе уже нечего рвать.все давно порвано,да?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:57) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
ух они злые будут!!!
порвут свиней, ой порвут scream


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:55) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
еби свиней, а то они в себя поверили после победы!!!


так это не человек,это даже не животное, это просто куча говна. тут все, крах. ну не может адекватный, мыслящий человек, так выражаться


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№14 Написал: ural Златоуст (Сегодня, 18:51) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Урал»
Сегодня болеем за ЦСКА ,завтра за Спартак.Только конченные могут желать поражения российского клуба в еврокубках.
Регистрация: 20.07.2009
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
Цитата: kuzz
Цитата: Blessing
Правильный пацан, этот Бериццо.

Правильный баклан, ты хотела написать

А что,блессинг это женщина?

в каком то смысле ДА.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 18:40) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
еби свиней, а то они в себя поверили после победы!!!

И это говорит бомжатня, которых отимели по самые немогу целым паровозом....))))
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
А что,блессинг это женщина?

рожден был мужиком.но любит в рот брать,в чем сам публично тут признался.без шуток.тч сам решай кто это.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное, не позволить Севилье ничего, а самим не прижиматься к собственным воротам, а атаковать и осаждать ворота испанские.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 18:32) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Правильный пацан, этот Бериццо.

Зато ты дура!

Цитата: 13iv74
Цитата: kuzz
Цитата: Blessing
Правильный пацан, этот Бериццо.

Правильный баклан, ты хотела написать

А что,блессинг это женщина?

Суда по тому как мыслит то да!
Регистрация: 13.08.2009
№8 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:29) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: kuzz
Цитата: Blessing
Правильный пацан, этот Бериццо.

Правильный баклан, ты хотела написать

А что,блессинг это женщина?
Регистрация: 22.11.2014
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Правильный пацан, этот Бериццо.

Правильный баклан, ты хотела написать
Регистрация: 30.08.2009
№6 Написал: grisha (Сегодня, 18:26) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSM78
Ничья для нас будет отличным результатом !!

Ваша ничья будет позором для испанского и мирового футбола
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:26) #
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильный пацан, этот Бериццо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 18:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ничья для нас будет отличным результатом !!! Ну как всегда нужно переступить через не могу и победить ! Тогда бедный Бериццо точно кончит...
Регистрация: 23.01.2012
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:23) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Завтра и увидим! Кто есть кто?

Можно подумать, что кто то не знает, где прячется свинья
Её только надо вовремя глушить по голове - не допускать безобразия
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:21) #
  • -14
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
еби свиней, а то они в себя поверили после победы!!!
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:20) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Завтра и увидим! Кто есть кто?
Регистрация: 5.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.