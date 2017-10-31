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Маурисио Почеттино: Зидан мог бы добиться успеха в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против "Реала".

"Мы уверены в своих силах. Кейн в списке. У нас есть еще день на то, чтобы оценить его состояние. Может быть, он будет готов играть. Вчера все было хорошо. Сейчас он у врачей, они пытаются принять верное решение. Важно не ошибиться. Мы должны знать, как он себя чувствует сейчас, сегодня вечером и завтра. И принять решение должны, исходя в первую очередь из его интересов, а уже потом – из интересов клуба.

Посмотрите на Зидана, на его достижения. Логично предположить, что он мог бы добиться успеха в премьер-лиге. На прошлой неделе ФИФА выбрала его лучшим тренером мира. Так почему нет? Решать ему. Но у него есть качества для того, чтобы добиться успеха в Англии или любой другой стране мира. Нужно доказать, что мы способны справляться с давлением на этом уровне. Мы играли с "Реалом", "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Каждый матч был сложным, но нигде мы не были явно слабее соперника. Так же будет и завтра. Совершенно невозможно, играя каждые три дня, подходить к матчам расслабленными и отдохнувшими.

Но таковы реалии английского футбола, и играть здесь действительно сложно. Каждый матч – отличная возможность проявить себя, показать всем, чего ты стоишь. В прошлом сезоне мы неудачно выступили на групповом этапе, и все были очень разочарованы. Сейчас все по-другому", - цитирует Почеттино сайт УЕФА.
Теги: Почеттино Зидан Реал
Сегодня, 18:29
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№1 Написал: Krasnodar Москва (Сегодня, 18:53) #
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Да, особенно Вест-Хэм Маурисио отметил как сильного соперника. Если уже и он для него сила, то ТТх в полной Опе
Регистрация: 8.12.2016
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