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Александр Гришин: Дзагоев придал ЦСКА стройности и уверенной игры в атаке

Выход на поле восстановившегося от травмы полузащитника Алана Дзагоева в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" придал ЦСКА уверенности в атаке, заявил бывший главный тренер молодежной команды "красно-синих" Александр Гришин.

"Очень позитивно сказался выход на поле Алана Дзагоева. Он придал команде стройности и уверенной игры в атаке. Молодые ребята: только (Константин) Кучаев отыграл хорошо, помогая и в обороне, и в атаке. Имел два хороших момента. По (Тимуру) Жамалетдинову что-то говорить сложно - всего пять минут сыграл", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
Теги: Гришин Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 16:02
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