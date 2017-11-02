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В Севилье полиция после матча избила болельщиков "Спартака" (видео)

После матча группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" (2:1) местная полиция применила силу в отношении российских фанатов, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом болельщики не проявляли агрессию, и непонятно, что вызвало такую реакцию стражей правопорядка. Одному из россиян после удара дубинкой требуется медицинская помощь.



Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 01:42
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№6 Написал: ZeArt (Сегодня, 02:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Толерантная Европа на лицо.
Регистрация: 15.07.2017
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 02:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
меня одно удивляет. полиция показывает мол отходите. эти спрашивают их имя? вопрос нахера вам имя? угражать что напишите на них заяву?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 02:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Надо бы в Питере подсрачника парочке отвалить, в Питере правильно подсрачники тридварасам раздают...

Много получил ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 02:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гнилая страна оказалась...
Надеюсь семьи этих полицейских умрут в муках на его глазах laughing


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:51) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Надо бы в Питере подсрачника парочке отвалить, в Питере правильно подсрачники тридварасам раздают...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:51) #
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Демократическая Европа, что вы хотели.. это ж не майдан в Киеве, где можно с цепями на ментов кидаться
Регистрация: 29.08.2016
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