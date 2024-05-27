"В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков "Зенита", и промысел Божий", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Напомним, что в заключительном туре чемпионата России-2023/2024 петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" (2:1), а в параллельном матче московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (0:1). Команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду. "Сине-бело-голубые" сыграют с калининградской "Балтикой" в Суперфинале Кубка России, ранее "Зенит" выбил из борьбы за трофей московский ЦСКА. Команда Сергея Игнашевича заняла предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую Лигу, ранее балтийцы обыграли в финале Пути регионов московский "Спартак".
Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с победой в РПЛ: это труд тренерского коллектива и промысел Божий
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил петербургский "Зенит" с победой в РПЛ сезона-2023/2024.
Фото: Global Look Press