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Максим Калачевский: было желание отомстить "Марибору"

Полузащитник молодежного "Спартака" Максим Калачевский заявил, что футболисты красно-белых хотели отомстить словенскому "Марибору" за поражение в игре первого тура Юношеской лиги УЕФА.

Матч пятого тура состоялся во вторник и завершился победой молодежной команды "Спартака" со счетом 5:0. По два мяча в ворота словенской команды забили Калачевский и Александр Руденко, еще один гол на счету Ильи Мазурова. В игре первого тура турнира, которая состоялась в Словении 13 сентября, "молодежка" "Марибора" победила спартаковцев со счетом 1:0.

"Было желание отомстить "Марибору", у нас команда не любит проигрывать, это видно по нашим играм в первенстве России. Мы постоянно идем вперед, отыгрываемся на последних минутах, и после поражения в Краснодаре (1:3) хотелось показать, что это была случайность", - цитирует Калачевского ТАСС.

18-летний полузащитник также рассказал, что перед футболистами "Спартака" стояла задача забить много голов в ворота словенского клуба. "У нас была задача забить как можно больше голов, от этого зависит наш итоговый результат в Лиге чемпионов. Теперь нужно побеждать в Ливерпуле", - отметил игрок.

После пяти игр молодежная команда "Спартака" имеет в активе восемь очков и занимает второе место в группе Е Юношеской лиги УЕФА. На первом месте с девятью очками идет "молодежка" английского "Ливерпуля", которая во вторник сыграет против испанской "Севильи", расположившейся на третьем месте с пятью очками. Замыкает группу "Марибор", набравший три очка.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 18:22
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