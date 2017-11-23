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Виктория Лопырева: спасибо руководству "ПСЖ" за приглашение на матч с "Селтиком"

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, посетившая игру "ПСЖ" и "Селтика" (7:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, поделилась впечатлениями.

"Игра была потрясающая — непередаваемые эмоции и масса впечатлений! Мой племянник Нико — большой поклонник Неймара и очень хотел с ним познакомиться. Мечты сбываются. В итоге Нико познакомился и сфотографировался со всей командой и получил мяч с автографами всех футболистов в подарок. Спасибо руководству команды "ПСЖ", которое пригласило нас на игру и осуществило мечту будущего футболиста", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".



Теги: ПСЖ Селтик
Сегодня, 17:43
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№3 Написал: Ville СПб (Сегодня, 18:04) #
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online

на месте пи3дюка должен быть я! smile


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
так то конечно всё равно симпатичная бабенка
Регистрация: 17.10.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:48) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
забрали бы ее лучше навсегда


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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