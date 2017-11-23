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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктория Лопырева: спасибо руководству "ПСЖ" за приглашение на матч с "Селтиком"
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, посетившая игру "ПСЖ" и "Селтика" (7:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, поделилась впечатлениями.
"Игра была потрясающая — непередаваемые эмоции и масса впечатлений! Мой племянник Нико — большой поклонник Неймара и очень хотел с ним познакомиться. Мечты сбываются. В итоге Нико познакомился и сфотографировался со всей командой и получил мяч с автографами всех футболистов в подарок. Спасибо руководству команды "ПСЖ", которое пригласило нас на игру и осуществило мечту будущего футболиста", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
"Игра была потрясающая — непередаваемые эмоции и масса впечатлений! Мой племянник Нико — большой поклонник Неймара и очень хотел с ним познакомиться. Мечты сбываются. В итоге Нико познакомился и сфотографировался со всей командой и получил мяч с автографами всех футболистов в подарок. Спасибо руководству команды "ПСЖ", которое пригласило нас на игру и осуществило мечту будущего футболиста", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
Dream come true for my nephew- he finally met his favorite player @neymarjr ???in the flesh! Thanx to all @PSG_inside for taking care of us! Congrats with brilliant result ??????V #psg #championsleague #paris pic.twitter.com/rtnVzolhM7— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) November 22, 2017
???— PSG Officiel (@PSG_inside) November 22, 2017
Une invit?e de gala ce soir au Parc des Princes, @LopyrevaVika ambassadrice de la @FIFAWorldCup 2?0?1?8? pic.twitter.com/Futv36N9nD
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