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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:22
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Леонид Слуцкий приехал в отель ЦСКА перед матчем с "МЮ" (видео)
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и экс-глава селекционного отдела столичной команды Олег Яровинский посетили отель армейцев перед гостевым матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-Экспресс".
3 декабря российские специалисты расторгли контракты с "Халл Сити" по обоюдному согласию сторон.
Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря. Начало игры – 22.45 по московскому времени.
3 декабря российские специалисты расторгли контракты с "Халл Сити" по обоюдному согласию сторон.
Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря. Начало игры – 22.45 по московскому времени.
Слуцкий и Дзагоев ?? pic.twitter.com/RDeD38x1Jk— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) December 5, 2017
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