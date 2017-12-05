Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Слуцкий приехал в отель ЦСКА перед матчем с "МЮ" (видео)

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и экс-глава селекционного отдела столичной команды Олег Яровинский посетили отель армейцев перед гостевым матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-Экспресс".

3 декабря российские специалисты расторгли контракты с "Халл Сити" по обоюдному согласию сторон.

Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится сегодня, 5 декабря. Начало игры – 22.45 по московскому времени.

Теги: Слуцкий ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:09
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сэт
опять самые неадекватные комменты от мясных.
и так последние лет 17

Ага. Дзага хлопает по жирному пузу Слуцкого, я об этом пишу, а ты со своими ослами усиленно минусуешь и считаешь, что это неадекватно? Комментировать видео - это неадекватно? Или Дзага не стучал по пузу Слуцкера? Ответь. Вы ж долбоёбы полные


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
дух покорителя Англии точно не будет лишним для Цска
Регистрация: 3.08.2016
№9 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мясной
На колени !сказал им гинер… растегивая шеринку

пипец, у тебя сексуальные фантазии.. я думал болелы спартака по девочкам, а тут оказывается пeдики-медведики))
Регистрация: 19.05.2015
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 21:03) #
  • -2
  •  (4)

Плохая примета. Лузер зашел ауру поломать своей бывшей команде. Я бы не пустил его в расположение команды. Будет расслабуха у игроков вместо концентрации предельной.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
опять самые неадекватные комменты от мясных.
и так последние лет 17


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 20:00) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
На колени !сказал им гинер… растегивая шеринку
Регистрация: 28.11.2017
№5 Написал: SVN (Сегодня, 19:53) #
  • +4
  •  (6)

Молодец Леня,не унывает,на позитиве,не получилось в одном клубе,получиться в другом!
Регистрация: 22.10.2016
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:49) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько же желчи у людей и завести...
Регистрация: 8.08.2016
№3 Написал: челсик Россия (Сегодня, 19:41) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Приполз понял что он не тренер Англии
Регистрация: 16.06.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:17) #
  • -14
  •  (22)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Пузо показать зашёл.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:15) #
  • -12
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пожрать на халяву забежал


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.