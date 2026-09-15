УЕФА объявила названия стадионов, которые примут финалы ЛЧ 2028 и 2029 года

Стали известны города, в которых состоятся финалы Лиги чемпионов в сезонах 2027/2028 и 2028/2029.

Фото: УЕФА

Пресс-служба УЕФА официально сообщила, что финал Лиги чемпионов в 2028 году состоится на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, а через год решающий матч турнира примет "Камп Ноу" в Барселоне.



Напомним, в текущем сезоне финал ЛЧ пройдет на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Действующим обладателем трофея является французский "ПСЖ".