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Поль Погба: для Лукаку действительно важно было забить

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после победы над ЦСКА (2:1) в шестом туре Лиги чемпионов отметил своего партнёра по команде Ромелу Лукаку.

"Для Лукаку действительно важно было забить, как и для любого нападающего. Он заслужил. Лукаку усердно трудился на благо команды. Он нам очень важен и будет нужен в дерби. Шоу и Эррера тоже ключевые игроки, пусть и не всегда выходят на поле. Тренер всегда может положиться на них, если кто-то травмирован.

Если команда выйдет на дерби без меня, я буду уверен, что у нас всё равно будет взаимопонимание. Если я буду смотреть матч со стороны, то буду посылать им позитивную энергию. Надеюсь, мы победим. Нам очень важен матч с "Сити". Хорошо, что сегодня выиграли — это положительная энергия. Очки в дерби нам очень нужны. "Сити" — "Юнайтед" всегда был большим дерби. Думаю, не нужно говорить, насколько это громкое событие", - цитирует Погба "Чемпионат.сом".
Теги: Погба Манчестер Юнайтед ЦСКА Манчестер Сити Лукаку
Сегодня, 17:58
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