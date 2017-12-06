Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:29
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
14:15
Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну (9)
Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну (9)
13:41
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Поль Погба: для Лукаку действительно важно было забить
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после победы над ЦСКА (2:1) в шестом туре Лиги чемпионов отметил своего партнёра по команде Ромелу Лукаку.
"Для Лукаку действительно важно было забить, как и для любого нападающего. Он заслужил. Лукаку усердно трудился на благо команды. Он нам очень важен и будет нужен в дерби. Шоу и Эррера тоже ключевые игроки, пусть и не всегда выходят на поле. Тренер всегда может положиться на них, если кто-то травмирован.
Если команда выйдет на дерби без меня, я буду уверен, что у нас всё равно будет взаимопонимание. Если я буду смотреть матч со стороны, то буду посылать им позитивную энергию. Надеюсь, мы победим. Нам очень важен матч с "Сити". Хорошо, что сегодня выиграли — это положительная энергия. Очки в дерби нам очень нужны. "Сити" — "Юнайтед" всегда был большим дерби. Думаю, не нужно говорить, насколько это громкое событие", - цитирует Погба "Чемпионат.сом".
"Для Лукаку действительно важно было забить, как и для любого нападающего. Он заслужил. Лукаку усердно трудился на благо команды. Он нам очень важен и будет нужен в дерби. Шоу и Эррера тоже ключевые игроки, пусть и не всегда выходят на поле. Тренер всегда может положиться на них, если кто-то травмирован.
Если команда выйдет на дерби без меня, я буду уверен, что у нас всё равно будет взаимопонимание. Если я буду смотреть матч со стороны, то буду посылать им позитивную энергию. Надеюсь, мы победим. Нам очень важен матч с "Сити". Хорошо, что сегодня выиграли — это положительная энергия. Очки в дерби нам очень нужны. "Сити" — "Юнайтед" всегда был большим дерби. Думаю, не нужно говорить, насколько это громкое событие", - цитирует Погба "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.