УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Голкипер: Эдерсон? ("Манчестер Сити");
защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик");
полузащитники: Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал");
нападающие: Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Димитри Оберлен ("Базель").
"СЭ"
Голкипер: Эдерсон? ("Манчестер Сити");
защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик");
полузащитники: Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал");
нападающие: Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Димитри Оберлен ("Базель").
"СЭ"
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