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УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2017 года. В нее попали футболисты моложе 24 лет.

Голкипер: Эдерсон? ("Манчестер Сити");

защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик");

полузащитники: Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал");

нападающие: Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Димитри Оберлен ("Базель").

"СЭ"
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:33) #
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Регистрация: 24.12.2017
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