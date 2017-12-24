УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2017 года. В нее попали футболисты моложе 24 лет.Эдерсон? ("Манчестер Сити");Нелсон Семеду ("Барселона"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Никлас Зюле ("Бавария"), Киран Тирни ("Селтик");Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Талиска ("Бешикташ"), Марко Асенсио ("Реал");Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Димитри Оберлен ("Базель").