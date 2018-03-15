"Шахтер" извинился перед "Ромой" за инцидент с толчком болбоя

Донецкий "Шахтер" извинился перед "Ромой" за инцидент с нападающим Факундо Феррейрой, который толкнул болбоя Маттео Канселльери во время ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов.Инцидент произошел во втором тайме при счете 1:0 в пользу римлян. Феррейра торопился ввести мяч из-за боковой линии и толкнул мальчика так, что тот выпал за рекламные щиты.Ранее сообщалось, что Феррейра извинился перед болбоем, его семьей и "Ромой".