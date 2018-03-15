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"Шахтер" извинился перед "Ромой" за инцидент с толчком болбоя

Донецкий "Шахтер" извинился перед "Ромой" за инцидент с нападающим Факундо Феррейрой, который толкнул болбоя Маттео Канселльери во время ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов.

Инцидент произошел во втором тайме при счете 1:0 в пользу римлян. Феррейра торопился ввести мяч из-за боковой линии и толкнул мальчика так, что тот выпал за рекламные щиты.

Ранее сообщалось, что Феррейра извинился перед болбоем, его семьей и "Ромой".

Газета.Ru
Теги: Шахтер
Сегодня, 10:20
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