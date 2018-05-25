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Виталий Кличко: я люблю футбол, потому что футбол есть

Мэр Киева Виталий Кличко в преддверии финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" рассказал, что любит футбол.

"Я люблю футбол, потому что футбол есть. Потому что это классная игра, потому что это азарт, адреналин, эмоции. Футбол очень популярен в Киеве, на Украине, но нам нужно, чтобы он был мегапопулярен. Чтобы каждый мальчишка и девчонки приходили в секцию, ставили перед собой задачи и цели, мечтали. Он дисциплинирует, он даёт возможность чувства локтя команды и точно так же в дальнейшем помогает достигать своей цели в жизни", — цитирует Кличко официальный сайт УЕФА.
Сегодня, 18:45
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№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:05) #
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online

Просто какая то ода футболу! Для бокса таких зажигательных слов не оставил! Словарный запас кончился! satisfied
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (2)

Открыл Америку......, но уже связно...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (2)
online

Ничего не скажешь зажигательно!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
философ шумерский...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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