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Серхио Рамос: если что-то такое есть, Роналду должен прояснить это сегодня

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слова нападающего Криштиану Роналду, который намекнул о возможном уходе из клуба.

"Думаю, он хочет рассказать об итогах сезона. Если что-то такое есть, он должен прояснить это сегодня. Роналду – ключевой элемент для нас. Лучшего места, чем "Реал", для него не может быть", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Роналду Реал
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