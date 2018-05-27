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Флорентино Перес: уход Роналду? Этого никогда не произойдет

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.

"У каждого есть право говорить то, что он хочет. Самое главное — это клуб, в такие дни важно только то, что мы стали чемпионами. Мы всегда говорим о таких вещах, как уход Роналду, но этого никогда не происходит", — цитирует Переса Marca.

"Реал" вчера в финале Лиге чемпионов, который прошел в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1
Теги: Перес Реал
Сегодня, 11:30
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№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Просто снова "отжимает" зарплату


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:04) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сраный русфутбол: "этого не происходит" и "этого не произойдёт" - совершенно разные вещи!!! rage


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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