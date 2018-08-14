Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает справедливым удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану на 33-й минуте ответного матча 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОК."Арбитр увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов. Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой.Справедливое удаление, на мой взгляд. Адриано привык к безнаказанности в нашем чемпионате, но в Лиге чемпионов такое не прощают", - сказал Хусаинов.