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Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает справедливым удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану на 33-й минуте ответного матча 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОК.

"Арбитр увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов. Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой.

Справедливое удаление, на мой взгляд. Адриано привык к безнаказанности в нашем чемпионате, но в Лиге чемпионов такое не прощают", - сказал Хусаинов.

Спорт-Экспресс
Теги: Луис Адриано Спартак ПАОК
Сегодня, 21:38
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№9 Написал: fd65 (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
acetophenon,
Бомжи и мусора...., слова синонимы, однако....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сразу вспоминается нарушение в СК на Тарасове, а вот удалил бы тогда свисток бибизьяна Мандриану, то глядишь в этот раз такого г*вна и не было бы.
Вот вам и разница, играть с нищим Анжи и крепким ПАОком.
Греки были лучше в обоих матчах, да и Каррера это не тренер.
Взяли тренера по тактике, возьмите тренера, который объяснит как не обсираться в квалифае.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Черножопый всегда так играет ФЕДУН его сегодня ОЧЕНЬ ПОЛЮБИТ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кучерявый к сезону не готов, Джикия стал медленно играть и думать, вместо глушака должен быть Ханни, Фернандо боров, в ЛЧ Спартаку играть рано пусть в ЛЕ тренеруются.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:26) #
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Цитата: Skyline
во во. обезьяна привыкла всех исподтишка бить и пинать

обезьяна твой отец , рот закрой
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
и это правда


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:06) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Они друг друга стоят - греки и свинарня.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:59) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
во во. обезьяна привыкла всех исподтишка бить и пинать


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Доигрался х.. на скрипке.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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