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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Хусаинов: Адриано доигрался, в Премьер-лиге ему все время прощают подобные эпизоды
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает справедливым удаление нападающего "Спартака" Луиза Адриану на 33-й минуте ответного матча 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОК.
"Арбитр увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов. Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой.
Справедливое удаление, на мой взгляд. Адриано привык к безнаказанности в нашем чемпионате, но в Лиге чемпионов такое не прощают", - сказал Хусаинов.
Спорт-Экспресс
"Арбитр увидел неспортивное поведение в нейтральной ситуации, когда мяча не было у футболистов. Два игрока стояли рядом, и один другого исподтишка ударил ногой.
Справедливое удаление, на мой взгляд. Адриано привык к безнаказанности в нашем чемпионате, но в Лиге чемпионов такое не прощают", - сказал Хусаинов.
Спорт-Экспресс
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