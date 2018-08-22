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В УЕФА получили письмо РФС по нападению на российских журналистов в Греции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил информацию о получении от Российского футбольного союза (РФС) официального письма по поводу инцидента с российскими журналистами в Греции.

В организации заявили, что еще не открыли дело, однако заверили, что жалоба российской стороны будет оценена согласно регламенту.

"Мы можем подтвердить, что РФС подал жалобу на агрессию в ситуации с российским журналистом на матче ПАОК — "Спартак", который был проведен 8 августа в Греции.

Дисциплинарный инспектор будет оценивать такую жалобу в соответствии со статьей 55 (п.1 и 2) дисциплинарного регламента УЕФА. На этом этапе не проводятся дисциплинарные разбирательства, дисциплинарное дело в отношении предполагаемого инцидента не открыто", — заявили в УЕФА.

Sport24
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 22:24
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 23:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Собаками в упряжках письмо что ли доставляли?
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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