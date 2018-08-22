В УЕФА получили письмо РФС по нападению на российских журналистов в Греции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил информацию о получении от Российского футбольного союза (РФС) официального письма по поводу инцидента с российскими журналистами в Греции.В организации заявили, что еще не открыли дело, однако заверили, что жалоба российской стороны будет оценена согласно регламенту."Мы можем подтвердить, что РФС подал жалобу на агрессию в ситуации с российским журналистом на матче ПАОК — "Спартак", который был проведен 8 августа в Греции.Дисциплинарный инспектор будет оценивать такую жалобу в соответствии со статьей 55 (п.1 и 2) дисциплинарного регламента УЕФА. На этом этапе не проводятся дисциплинарные разбирательства, дисциплинарное дело в отношении предполагаемого инцидента не открыто", — заявили в УЕФА.