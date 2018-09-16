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Около 300 билетов осталось в продаже на матч Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Локомотив"

"Галатасарай" реализовал почти все билеты на домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", в свободной продаже осталось около 300 штук, сообщает ТАСС.

"Галатасарай" сыграет с "Локомотивом" 18 сентября на стадионе "Тюрк Телеком Арена", который вмещает 52 650 зрителей. Встреча начнется в 22:00 мск.

"Практически все билеты на матч между "Галатасараем" и "Локомотивом" проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Хотелось бы также уточнить, что данная цифра не включает в себя гостевую квоту. Желающие попасть на центральные сектора должны при себе иметь действующую карточку Passolig", - говорится в сообщении турецкого клуба.
Теги: Локомотив Спартак
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