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20 игроков ЦСКА вылетели на матч с "Викторией"

ЦСКА из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Прагу на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории".

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

Абель Эрнандес и Хердур Магнуссон продолжают восстанавливаться после травм.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 11:48
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(1)
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Маловато...

Учитывая опыт прошедших лет, даже многовато. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:24) #
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Цитата: Коляс
Фернандес - Чернов - Бекао - Набабкин - Щенников

Вроде Жора уже восстановился.


Не обязательно. В последнее время Ефремов на левого инсайда выходит. Жору могут в запасе оставить для подстраховки в центр и на левый фланг.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Маловато...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи ЦСКА....Только Победа !
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Русский Иван
Или Ганчаренко решил в 4 защитника сыграть?


Фернандес - Чернов - Бекао - Набабкин - Щенников

Вроде Жора уже восстановился.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 11:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
В защите вообще запаса никакого. Даже на замену некого выпустить, кроме Ефремова на край. Или Ганчаренко решил в 4 защитника сыграть?
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
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