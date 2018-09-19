Юлиан Дракслер: если "ПСЖ" хочет выиграть Лигу чемпионов, то должен обыгрывать "Ливерпуль"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3)."В первом тайме "ПСЖ" не хватало агрессивности. Если хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны были набирать 3 очка... Надеюсь, наши дела пойдут дальше лучше, это только начало", - цитирует Дракслера GFFN.