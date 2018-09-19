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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Мануэл Фернандеш: "Локомотив" не заслуживал такого поражения в матче с "Галатасараем"
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем".
Мы слабо начали матч, но затем смогли выдать хороший отрезок до перерыва. Второй гол соперника сбил наш настрой, сильно повлиял на нас. Но мы не заслуживали такого поражения сегодня.
Сегодня была та атмосфера, которая всегда есть на матчах "Галатасарая". Я не удивлён такой поддержкой здесь. В целом, конечно, я был рад вернуться в Стамбул и Турцию", - цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
Мы слабо начали матч, но затем смогли выдать хороший отрезок до перерыва. Второй гол соперника сбил наш настрой, сильно повлиял на нас. Но мы не заслуживали такого поражения сегодня.
Сегодня была та атмосфера, которая всегда есть на матчах "Галатасарая". Я не удивлён такой поддержкой здесь. В целом, конечно, я был рад вернуться в Стамбул и Турцию", - цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
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