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Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил выступление команды в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" (0:3), а также обратился к болельщикам клуба.

"На мой взгляд, результат не по игре. Качество игры было неплохое, "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне, хотя и допускал ошибки, которые на этом уровне не прощаются. Тем не менее я уверен, что мы можем смотреть в будущее с позитивом.

Все, кому дорог "Локомотив", сейчас должны поддержать клуб и тренерский штаб. Так что призываю болельщиков устроить на нашем стадионе такой приём, чтобы то, что было вчера в Турции, показалось несравнимым с нашей поддержкой", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
Теги: Мещеряков Локомотив Галатасарай
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Толян смотри и слушай, а король то голый среди авнтюристов портных, а ты игра, игра.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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