"Я, конечно же, не смотрел матч "ПСЖ" с "Жироной", мне нет никакого дела до их игрищ. Скоро Сафонова заставят танцевать на Сене, и тогда он вспомнит родные поля, родной город и будет проситься назад. Только мы уже будем думать, брать его или нет", - цитирует Милонова "РБ Спорт".
Вчера, 18-го сентября, российский голкипер Матвей Сафонов дебютировал за французский "ПСЖ" в матче с испанской "Жироной" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Парижский клуб одержал победу со счетом 1:0. В следующем туре команда Сафонова сыграет с лондонским "Арсеналом".
После 4-х сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков. В 5-м туре чемпионата Франции команда Матвея Сафонова сыграет на выезде с "Реймсом", который располагается на шестой строчке с 7-ю очками.
Милонов: скоро Сафонова заставят танцевать на Сене, и тогда он вспомнит родные поля и будет проситься назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал дебют Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"