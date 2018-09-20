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Виктор Гончаренко: мы были сегодня лучше, заслуживали победы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире передачи "Все на матч!" отметил, что его команда заслужила победу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2).

Напомним, армейцы вырвали ничью в добавленное время.

"Концовка горячая была. Понятно, что хотели выиграть, приложили максимум усилий. Мы были сегодня лучше, заслуживали победы. Хотя футбол такого не терпит", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Виктория П
Сегодня, 00:25
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№4 Написал: Thriller (Сегодня, 01:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
zenit4ik,
Всё будет, дай время


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 01:09) #
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online

просто нужно 2 тайма играть и победы тогда будут


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Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 00:56) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Ганчаренко лучший! ЦСКА не ударил в грязь лицом. Хотя судя по игре чехов можно и нужно было обыгрывать.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не торопиться... постепенно расти... ставить Команду!
всему свое время wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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