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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: мы были сегодня лучше, заслуживали победы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире передачи "Все на матч!" отметил, что его команда заслужила победу в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2).
Напомним, армейцы вырвали ничью в добавленное время.
"Концовка горячая была. Понятно, что хотели выиграть, приложили максимум усилий. Мы были сегодня лучше, заслуживали победы. Хотя футбол такого не терпит", - сказал Гончаренко.
Напомним, армейцы вырвали ничью в добавленное время.
"Концовка горячая была. Понятно, что хотели выиграть, приложили максимум усилий. Мы были сегодня лучше, заслуживали победы. Хотя футбол такого не терпит", - сказал Гончаренко.
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