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У "Челси" не получилось улететь из Греции после победы над ПАОК

Лондонский "Челси" не смог вылететь домой после победы над греческим ПАОК (1:0) в Лиге Европы.

Из-за плохой погоды лондонцам пришлось остаться в ночь в Салониках. В Лондон клуб прибудет только вечером пятницы.

В воскресенье "Челси" предстоит сыграть с "Вест Хэмом" в Английской премьер-лиге.

ФК "Челси"
Теги: Челси ПАОК
Сегодня, 14:41
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