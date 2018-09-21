У "Челси" не получилось улететь из Греции после победы над ПАОК

Лондонский "Челси" не смог вылететь домой после победы над греческим ПАОК (1:0) в Лиге Европы.Из-за плохой погоды лондонцам пришлось остаться в ночь в Салониках. В Лондон клуб прибудет только вечером пятницы.В воскресенье "Челси" предстоит сыграть с "Вест Хэмом" в Английской премьер-лиге.