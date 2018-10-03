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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью журналисту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился впечатлениями от прошедшего матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" (1:0), после которого армейцы возглавили свою группу.
- Что сейчас чувствуете?
- Чувствую удовлетворение от того, что армейцы выдержали натиск "Реала" на наши ворота. Это в первую очередь. Молодцы, что не дрогнули. Это похвально.
- "Реал" нанес около 25-ти ударов по воротам, из них 3 в створ, 3 в штангу. Вас не удивляет?
- Футбол такая штука, что "бей в штангу и под штангу, как сыграли - проиграли", как говорится. Это такая пословица у футболистов. Есть элементы везения, конечно. Это здорово. Но и Акинфеев хорошо отстоял. Все дружно оборонялись. Гол на первых минут обескуражил "Реал", они сами ничего не поняли. Это производит впечатление на всех футболистов. Армейцы здорово сыграли в первом тайме в обороне. Потом ребята подустали и подсели назад. Во втором тайме ЦСКА играл низко, чтобы держать счет. Все правильно. Как еще играть против такой команды? У них нет слабых мест. В чемпионате они слабо выступали в последних играх. Наши ребята получили сумасшедший опыт. Главное, чтобы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками. Нужно чувствовать неудовлетворенность, тогда будет прогресс. Наша молодежь меня радует.
- Наша молодежь - это армейская? Потому что гол забил Влашич...
- Я про Влашича сейчас и не говорю. Наша армейская молодежь меня радует. У нас создалась новая, перспективная команда.
- В прошлом году Вернблум играл на позиции нападающего... Могло показаться, что Гончаренко сошел с ума.
- (смеется) Он пошел ва-банк. Просто у нас не было впереди такого игрока, кто бы мог побороться за мяч. А сейчас есть такие игроки. Он правильно делал, что отправлял вперед Вернблума. Он парень жестокий и боевитый.
- Получается, что у ЦСКА даже нападающий был оборонительного плана.
- Нет, почему? Вернблум? Это от безысходности. Что сделаешь еще, если не было нападающих.
- Сейчас выстрелил Федор Чалов. Тогда была его недооценка или нужно было дозреть, что называется?
- Конечно. Молодежь должна дозреть сначала. Сразу выпускать в такие игры... Они не были готовы. А сейчас ребята почувствовали вкус к игре. Самое главное не остановиться в развитии. Я очень боялся за Чалова, который потерялся. А потом восстановился и понял, что нужно работать на футбольном поле.
- Как оцените ситуацию с Акинфеевым?
- Обидная ситуация. Он подвел команду, в следующей игре не сыграет. Это настораживает. Зря он в это полез. Зачем было спорить, кричать? Это всегда нервирует судей. Он всегда был сдержанным, но что-то повлияло на него.
- Что сейчас чувствуете?
- Чувствую удовлетворение от того, что армейцы выдержали натиск "Реала" на наши ворота. Это в первую очередь. Молодцы, что не дрогнули. Это похвально.
- "Реал" нанес около 25-ти ударов по воротам, из них 3 в створ, 3 в штангу. Вас не удивляет?
- Футбол такая штука, что "бей в штангу и под штангу, как сыграли - проиграли", как говорится. Это такая пословица у футболистов. Есть элементы везения, конечно. Это здорово. Но и Акинфеев хорошо отстоял. Все дружно оборонялись. Гол на первых минут обескуражил "Реал", они сами ничего не поняли. Это производит впечатление на всех футболистов. Армейцы здорово сыграли в первом тайме в обороне. Потом ребята подустали и подсели назад. Во втором тайме ЦСКА играл низко, чтобы держать счет. Все правильно. Как еще играть против такой команды? У них нет слабых мест. В чемпионате они слабо выступали в последних играх. Наши ребята получили сумасшедший опыт. Главное, чтобы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками. Нужно чувствовать неудовлетворенность, тогда будет прогресс. Наша молодежь меня радует.
- Наша молодежь - это армейская? Потому что гол забил Влашич...
- Я про Влашича сейчас и не говорю. Наша армейская молодежь меня радует. У нас создалась новая, перспективная команда.
- В прошлом году Вернблум играл на позиции нападающего... Могло показаться, что Гончаренко сошел с ума.
- (смеется) Он пошел ва-банк. Просто у нас не было впереди такого игрока, кто бы мог побороться за мяч. А сейчас есть такие игроки. Он правильно делал, что отправлял вперед Вернблума. Он парень жестокий и боевитый.
- Получается, что у ЦСКА даже нападающий был оборонительного плана.
- Нет, почему? Вернблум? Это от безысходности. Что сделаешь еще, если не было нападающих.
- Сейчас выстрелил Федор Чалов. Тогда была его недооценка или нужно было дозреть, что называется?
- Конечно. Молодежь должна дозреть сначала. Сразу выпускать в такие игры... Они не были готовы. А сейчас ребята почувствовали вкус к игре. Самое главное не остановиться в развитии. Я очень боялся за Чалова, который потерялся. А потом восстановился и понял, что нужно работать на футбольном поле.
- Как оцените ситуацию с Акинфеевым?
- Обидная ситуация. Он подвел команду, в следующей игре не сыграет. Это настораживает. Зря он в это полез. Зачем было спорить, кричать? Это всегда нервирует судей. Он всегда был сдержанным, но что-то повлияло на него.
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