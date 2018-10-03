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Главный тренер "Шахтера": далеко не все могут приехать в Лион и сделать то, что удалось нам

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (2:2) отметил, что команда показала свою индивидуальность и смелость.

"Мы сделали почти невозможное – забили два гола. После этого мы продолжали играть хорошо, доминировали.

Первый тайм был просто великолепным, но позже соперники прижали нас на правом фланге обороны, и у нас больше не было возможности контролировать игру. Жаль, что все так закончилось.

Мы заслуживали больше, чем ничью. Наша команда показала свою индивидуальность и смелость. Далеко не все могут приехать в Лион и сделать то, что удалось нам", - сказал Фонсека.

После двух туров "Шахтер" занимает третье место в группе F, "Лион" возглавляет квартет.

UEFA
Теги: Шахтер Лион Фонсека
Сегодня, 09:05
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№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: на и мудрейший
а что такого выдающегося?

Хз. У нас вон и Зенит и ЦСКА, недавно, этот Лион выносили в гостях.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 10:44) #
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а что такого выдающегося?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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