Главный тренер "Шахтера": далеко не все могут приехать в Лион и сделать то, что удалось нам

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (2:2) отметил, что команда показала свою индивидуальность и смелость."Мы сделали почти невозможное – забили два гола. После этого мы продолжали играть хорошо, доминировали.Первый тайм был просто великолепным, но позже соперники прижали нас на правом фланге обороны, и у нас больше не было возможности контролировать игру. Жаль, что все так закончилось.Мы заслуживали больше, чем ничью. Наша команда показала свою индивидуальность и смелость. Далеко не все могут приехать в Лион и сделать то, что удалось нам", - сказал Фонсека.После двух туров "Шахтер" занимает третье место в группе F, "Лион" возглавляет квартет.